В Харьковской области задержали группу лиц за разбойное нападение на агроферму

Правоохранители предупредили и задержали группу лиц за разбойное нападение на агроферму в с. Катериновка Харьковской области, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Правонарушителями оказались 43-летний житель Дергачевского района, трое харьковчан 35, 32 и 23 лет и 24-летний житель Лозовой. Все пятеро ранее имели проблемы с законом. Указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения экспертного исследования", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что 14 августа около 02:00 пятеро злоумышленников в балаклавах проникли в помещение сторожки на территории сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, они связали охранника скотчем и зашли на объект, где через несколько минут обнаружили на территории еще одного охранника. Двое из правонарушителей остались с ним, другие пошли к админзданию предприятия, где отжали раму пластикового окна и проникли в кабинет. Злоумышленники завладели деньгами в сумме 3600 грн, а также металлическим сейфом, в котором находились около 20 тыс. грн.

"После совершения преступления злоумышленники сели в автомобиль и на большой скорости отправились в Харьков. Работники уголовного розыска устроили несколько засад на территории Лозовского района и в Харькове, и примерно через 3 часа поймали злоумышленников в Московском районе города", - рассказали в полиции.

Полицейские установили, что указанные лица с ноября 2019 года совершили ряд ограблений и краж из офисных помещений предприятий на территории Харьковской области и обоснованно подозреваются в совершении указанных преступлений. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям на территории региона и других областей Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.