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06:13 15.08.2020

В Одессе в ДТП перевернулась машина "скорой помощи", пострадали два человека

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В Одессе в ДТП перевернулась машина "скорой помощи", пострадали два человека

В Суворовском районе Одессы в пятницу, 14 августа, легковой автомобиль столкнулась с машиной "скорой помощи", пострадали медики, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции города.

"Сегодня около 14 часов на перекрестке улицы Черноморского казачества и сквера "Красный" водитель "Volkswagen" не предоставил преимущество "скорой", которая двигалась с включенными проблесковыми маячками, и допустил с ней столкновение. Карета скорой помощи перевернулась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии телесные повреждения получили 21-летний водитель “скорой” и 22-летний фельдшер, которого  доставили в больницу. Водителю госпитализация не понадобилась.

Теги: #скорая_помощь #дтп #украина #одесса
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