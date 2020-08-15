Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

Госсекретарь США Майко Помпео отправится из Австрии в Польшу, где у него намечены переговоры с польским руководством.

В Варшаве Помпео встретится с премьером Польши Матеушом Моравецким и главой МИД Яцеком Чапутовичем. Они обсудят двусторонние отношения, в частности, усиление сотрудничества в сфере обороны.

Кроме того, в столице Польши состоится встреча госсекретаря США и президента Польши Анджеем Дудой.

Ожидается, что на переговорах в Варшаве стороны обсудят соглашение между США и Польшей об усилении обороны, которое, по словам помощника госсекретаря Филипа Рикера, способствует "более широкой трансатлантической безопасности".

Кроме того, в Польше Помпео как раз подпишет это соглашение.

Соглашение, в частности, предусматривает увеличение контингента американских военных на ротационной основе на 1 тыс. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что этот договор "усилит сдерживание России и укрепит НАТО".

Вместе с тем, госсекретарь США примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летней годовщины Варшавской битвы, которую еще называют "Чудо на Висле". Это сражение сыграло ключевую роль в ходе Советско-польской войны в 1919-1921 годах. В этом году в Польше проходят масштабные празднования годовщины этой битвы, ранее нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши даже приняла резолюцию в ознаменование победы над большевиками, в ней особенно отмечается роль маршала Юзефа Пилсудского.

Ранее на этой неделе Помпео в рамках своего европейского турне посетил Чехию, Словению и Австрию.