События

03:56 15.08.2020

Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

2 мин читать
Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

Госсекретарь США Майко Помпео отправится из Австрии в Польшу, где у него намечены переговоры с польским руководством.

В Варшаве Помпео встретится с премьером Польши Матеушом Моравецким и главой МИД Яцеком Чапутовичем. Они обсудят двусторонние отношения, в частности, усиление сотрудничества в сфере обороны.

Кроме того, в столице Польши состоится встреча госсекретаря США и президента Польши Анджеем Дудой.

Ожидается, что на переговорах в Варшаве стороны обсудят соглашение между США и Польшей об усилении обороны, которое, по словам помощника госсекретаря Филипа Рикера, способствует "более широкой трансатлантической безопасности".

Кроме того, в Польше Помпео как раз подпишет это соглашение.

Соглашение, в частности, предусматривает увеличение контингента американских военных на ротационной основе на 1 тыс. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что этот договор "усилит сдерживание России и укрепит НАТО".

Вместе с тем, госсекретарь США примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летней годовщины Варшавской битвы, которую еще называют "Чудо на Висле". Это сражение сыграло ключевую роль в ходе Советско-польской войны в 1919-1921 годах. В этом году в Польше проходят масштабные празднования годовщины этой битвы, ранее нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши даже приняла резолюцию в ознаменование победы над большевиками, в ней особенно отмечается роль маршала Юзефа Пилсудского.

Ранее на этой неделе Помпео в рамках своего европейского турне посетил Чехию, Словению и Австрию.

Теги: #сша #польша #визит #госдеп_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 14.08.2020
ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

16:27 14.08.2020
Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

Рост розничных продаж в США в июле оказался ниже прогнозов

16:25 14.08.2020
Рост промпроизводства в США в июле составил 3%, совпал с прогнозом

Рост промпроизводства в США в июле составил 3%, совпал с прогнозом

15:31 14.08.2020
Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"

13:54 14.08.2020
В Польше количество активных больных коронавирусом превысило 15 тысяч

В Польше количество активных больных коронавирусом превысило 15 тысяч

13:43 14.08.2020
Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

09:36 14.08.2020
Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

Daimler заплатит более $2 млрд в США для урегулирования претензий в манипулировании данными о выбросах

09:10 14.08.2020
Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

07:49 14.08.2020
США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

02:06 14.08.2020
Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине изъята крупная партия контрафактного алкоголя и сигарет

В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

Офис генпрокурора продолжит заочно привлекать "вагнеровцев" к ответственности, несмотря на их выдачу России

В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом

Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА