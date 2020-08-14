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23:56 14.08.2020

В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

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В Грузии срок обязательного карантина сокращен до 12 дней

Решением правительства Грузии срок обязательного карантина и изоляции, режимы которых действуют в стране в связи с пандемией COVID-19, сокращен с 14 до 12 дней.

Соответствующие изменения, внесенные в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина", опубликованы в пятницу на сайте "Законодательного вестника" Грузии.

Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для всех физических лиц, прибывающих из иностранных государств и/или контактировавших с зараженными коронавирусом. Такой же срок отныне будет распространяется и на время пребывания граждан в самоизоляции.

Срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если до помещения в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции, или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

Кроме того, все прибывающие в Грузию лица на пограничных пунктах должны представить PCR-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда, а гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить PCR-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок составлял также 14 дней.

При этом в постановлении указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят только те, у кого при проведении первого теста будут обнаружен иммуноглобулин "G", они освобождаются от последующих тестирований.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 тыс. 306 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 1085, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 261 пациент, в режиме карантина находятся 7 тыс. 597 человек.

Теги: #грузия #карантин #сроки #коронавирус
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