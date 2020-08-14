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23:56 14.08.2020

Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

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Доказательства участия "вагнеровцев" в боевых действиях на востоке Украины изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск

Министерство иностранных Украины заявляет о том, что доказательства участия в боевых действиях на востоке страны задержанных участников частной военной компании "Вагнер" были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск, сообщила пресс-служба МИД. 

"Доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание", - говорится в сообщении дипведомства вечером в пятницу.

В министерстве также подчеркнули, что "вагнеровцы" по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств".

Кроме того, в МИД выразили обеспокоенность заявлениями президента Республики Беларусь Александра Лукашенко об участии граждан Украины "в организации мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.

"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - добавили в министерстве.

Теги: #доказательства #вагнеровцы #украина #мид
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