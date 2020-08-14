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23:32 14.08.2020

Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

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Возвращение Беларусью "вагнеровцев" в Россию является недружественным шагом

Возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнер" в России - это недружественный шаг по отношению к Украине, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"К сожалению, власть Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине", - прокомментировал он ситуацию, связанную с возвращением боевиков частной военной компании "Вагнер" в России, сообщается на странице СНБО в Фейсбук.

Данилов отметил, что, к сожалению, это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнер" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации.

Офис Генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генпрокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси. Всем этим 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В СНБО указали, что закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по "вагнеровцам".

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - отметил Данилов.

Теги: #снбо #вагнеровцы #украина #беларусь
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