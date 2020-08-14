Украина ожидала более юридически корректного и взвешенного решения – Офис президента о выдаче "вагнеровцев"

В Офисе президента заявили, что украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения в отношении переданных Беларусью российской стороне группы лиц частной компании "Вагнер".

"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - сказано в сообщении.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера", - резюмировали в ОП.