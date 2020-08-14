Беларусь отказала во въезде евродепутату Бедрану

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что депутату Европарламента Роберту Бедрану отказали во въезде в Беларусь, передает беларусское бюро "Радио свобода".

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - пояснил он.

Как сообщается, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Бедран и докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Аустравичиус планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить поствыборную ситуацию, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, НПО и неправительственными организациями.

Вместе с тем пока неизвестно, попытается ли Австравициус приехать в Беларусь в одиночку.