Офис генпрокурора продолжит заочно привлекать "вагнеровцев" к ответственности, несмотря на их выдачу России

Офис генерального прокурора Украины намерен продолжать заочно привлекать задержанных "вагнеровцев" к уголовной ответственности на национальном уровне, несмотря на их выдачу российской стороне, заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть", - сказал Мамедов интернет-изданию "Украинская правда".

"Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ (незаконные вооруженные формирования – ИФ) РФ", - добавил он.

Вместе с тем Мамедов заявил, что Офис генпрокурора Украины не получил официального ответа на свой запрос 31 июля от белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.