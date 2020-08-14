События

22:07 14.08.2020

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом

1 мин читать
В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом

Власти Испании в пятницу объявили о введении ряда ограничительных мер из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

В частности, принято решение закрыть ночные клубы и танцполы.

По всей стране введен запрет на курение в общественных местах, когда нет возможности соблюдать дистанцию как минимум в два метра между людьми.

Бары и рестораны в рамках новых мер должны прекращать работа до 1:00 ночи.

В Испании также введены ограничения на посещение домов престарелых. Разрешено пускать в день только по одному посетителю к одному человеку и исключительно на один час.

За последние две недели в стране врачи выявили почти 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За одни только минувшие сутки зарегистрировано около 3 тыс., большая часть из них - в Мадриде.

Испанские СМИ напоминают, что еще в июне число заболевших за сутки не превышало 400 человек. Однако с июля этот показатель растет.

Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. В стране за время пандемии заболело более 350 тыс. человек, более 28 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.

Теги: #испания #коронавирус #меры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:08 14.08.2020
В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

18:17 14.08.2020
В Черкасской области койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% - Минздрав

В Черкасской области койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% - Минздрав

17:15 14.08.2020
"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

17:11 14.08.2020
"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

15:57 14.08.2020
Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

15:41 14.08.2020
Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

15:22 14.08.2020
ЕБРР предоставит "Агрофьюжн" EUR10 млн кредита на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии

ЕБРР предоставит "Агрофьюжн" EUR10 млн кредита на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии

15:05 14.08.2020
Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

15:05 14.08.2020
Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

14:11 14.08.2020
Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

Лукашенко советует белорусам не "высовываться" на улицы, а к действиям силовых структур у него претензий нет

Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

ПОСЛЕДНЕЕ

Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

Зеленский обновил состав Национального инвестсовета - указ

Лукашенко советует белорусам не "высовываться" на улицы, а к действиям силовых структур у него претензий нет

Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА