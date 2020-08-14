Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) обратилась к органам правопорядка с требованием как можно скорее освободить людей, задержанных во время уличных акций, но никаким образом не нарушавших общественный порядок.

"Сегодня людей беспокоит вопрос скорейшего освобождения их детей, родных, коллег, которые были задержаны. Речь идет о тех, кто оказался в местах проведения уличных акций и не нарушал общественный порядок. Мы разделяем эти призывы и настаиваем, чтобы органы правопорядка как можно скорее освободили этих людей и провели открытое и объективное расследование по каждому случаю", - говорится в обращении ФПБ, распространенном в пятницу.

Также федерация выразила готовность оказать пострадавшим любую необходимую помощь - "юридическую, психологическую, материальную".

"Мы призываем всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего каждого из нас и нашей Беларуси", - отметили в ФПБ.

Там также рассказали о приходящих в ФПБ многочисленных обращениях от трудовых коллективов с просьбой призвать всех как можно скорее остановить насилие, не провоцировать конфликты, сохранить мир в стране.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.