События

21:48 14.08.2020

Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

2 мин читать
Профсоюзы Беларуси потребовали освободить граждан, не нарушавших общественный порядок во время протестных акций

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) обратилась к органам правопорядка с требованием как можно скорее освободить людей, задержанных во время уличных акций, но никаким образом не нарушавших общественный порядок.

"Сегодня людей беспокоит вопрос скорейшего освобождения их детей, родных, коллег, которые были задержаны. Речь идет о тех, кто оказался в местах проведения уличных акций и не нарушал общественный порядок. Мы разделяем эти призывы и настаиваем, чтобы органы правопорядка как можно скорее освободили этих людей и провели открытое и объективное расследование по каждому случаю", - говорится в обращении ФПБ, распространенном в пятницу.

Также федерация выразила готовность оказать пострадавшим любую необходимую помощь - "юридическую, психологическую, материальную".

"Мы призываем всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего каждого из нас и нашей Беларуси", - отметили в ФПБ.

Там также рассказали о приходящих в ФПБ многочисленных обращениях от трудовых коллективов с просьбой призвать всех как можно скорее остановить насилие, не провоцировать конфликты, сохранить мир в стране.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.

Теги: #задержания #заявление #профсоюзы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 14.08.2020
Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

20:25 14.08.2020
С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

20:15 14.08.2020
ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

ЕС думает только над точечными санкциями против Беларуси - глава МИД Польши

20:09 14.08.2020
Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

19:59 14.08.2020
Лукашенко советует белорусам не "высовываться" на улицы, а к действиям силовых структур у него претензий нет

Лукашенко советует белорусам не "высовываться" на улицы, а к действиям силовых структур у него претензий нет

19:58 14.08.2020
Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

19:41 14.08.2020
Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

19:23 14.08.2020
Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия

18:29 14.08.2020
Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

18:17 14.08.2020
Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

Пятеро украинцев, задержанных во время массовых протестов в Беларуси, были освобождены из СИЗО - замглавы МИД

Лукашенко советует белорусам не "высовываться" на улицы, а к действиям силовых структур у него претензий нет

Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост числа заболевших коронавирусом

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом

Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса ОПЗЖ

Зеленский обновил состав Национального инвестсовета - указ

Следователи провели встречу с пострадавшими в 2014 году от отравления неизвестными газами на Майдане

В Черкасской области койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% - Минздрав

Расследование дела об уменьшении портовых сборов в отношении Омеляна завершено – НАБУ

Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА