Енин об освобождении "вагнеровцев": Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание решение Республики Беларусь о выдаче 32-х участников частной военной компании "Вагнер" России, заявил заместитель министра МИД Евгений Енин.

"Решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей т.н. ЧГК Вагнер принято во внимание. Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть еще Интерпол)", - написал Енин на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, Енин напомнил о принципе взаимности, который часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции.

"К слову, Беларусь (как пограничная с нами страна) занимает 2 место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины", - добавил он.