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20:25 14.08.2020

С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

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С передачей задержанных в Беларуси "вагнеровцев" в РФ предмет диалога об их экстрадиции исчерпывается – Енин

Экстрадиция участников частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси, становится невозможной после передачи их РФ белорусской стороной, поскольку те имеют российские паспорта, а российская сторона своих граждан не выдает, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Если… и упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

На вопрос о том, следует ли вести диалог с российской стороной на предмет экстрадиции, Енин ответил: "Дело в том, что если у указанных лиц есть российские паспорта, то как Украина не выдает своих граждан, так и РФ или Беларусь точно так же не выдают своих граждан".

При этом он отметил, что в международной практике это правило не является абсолютным, и привел примеры США и Израиля, практикующих выдачу своих граждан другим странам.

"Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, и будет использовать (задержанных – ИФ) в качестве какой-то разменной карты, в первую очередь, с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны. И, тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороны", - рассказал Енин.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, которых белорусские власти идентифицировали как членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а 9 из них являются украинскими гражданами. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из ЧВК "Вагнер", включая 9 граждан Украины.

Перед этим, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер". 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным членам ЧВК "Вагнер".

Теги: #вагнер #чвк #беларусь #мид
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