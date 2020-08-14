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19:58 14.08.2020

Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

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Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев"

Генпрокуратура РФ сообщает, что ранее задержанных в Беларуси граждан России, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер", вернули на родину.

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси, добавили там.

Как сообщалось 12 августа, Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси.

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

29 июля под Минском были задержаны 33 человека, которых белорусские власти назвали членами ЧВК "Вагнер" и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивала на возвращении задержанных, заявляла о недоказанности их вины.

Теги: #россия #вагнеровцы #беларусь
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