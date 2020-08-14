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20:02 14.08.2020

Зеленский обновил состав Национального инвестсовета - указ

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Зеленский обновил состав Национального инвестсовета - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал, которым ввел в состав Национального инвестиционного совета министра финансов Украины Сергей Марченко, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко и главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Текст соответствующего указа "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета" №322/2020 от 14 августа опубликован на сайте главы государства. Шевченко введен в состав Нацсовета по согласию.

Кроме того, согласно документу, в состав Национального инвестиционного совета вошли президент и генеральный директор компании Posco International Corp. (Южная Корея) Си-Бо Джу и главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Мурат Эркан, оба по согласию.

Этим же указом из состава Нацсовета выведены экс-глава Нацбанка Яков Смолий, экс-министр финансов, внештатный советник главы Офиса президента Игорь Уманский, глава правления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation (Южная Корея) Ким Янг-Санг.

 

Теги: #президент #инвестсовет #кадры
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