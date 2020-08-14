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19:59 14.08.2020

Лукашенко советует белорусам не "высовываться" на улицы, а к действиям силовых структур у него претензий нет

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал белорусам в нынешней обстановке избегать появления на улицах.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!" - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

Он также призвал родителей подростков и молодых людей "посмотреть, где ваши дети". "Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте - 16-17 лет (хорошо мне все знакомо) - порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну, так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы?" - сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим. "Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", - заявил президент.

По словам Лукашенко, "как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком". "И когда подло - это вот не по-мужски - заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров... И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид", - продолжил он.

"Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" - сказал Лукашенко.

"Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", - добавил он.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборам за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.

 

Теги: #пострадавшие #лукашенко #протесты #беларусь
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