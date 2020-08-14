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19:41 14.08.2020

Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

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Главы МИД стран ЕС договорились готовить санкции против белорусских властей

Министры иностранных дел стран ЕС, по данным журналиста радио "Свободная Европа" Рикарда Йозвяка, договорились о подготовке санкций в отношении белорусских чиновников за репрессии против протестного движения после президентских выборов.

"Совет ЕС по иностранным делам согласен дать зеленый свет санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят (санкционные) списки", - написал Йозвяк в пятницу в твиттере.

В настоящее время проходит внеочередной Совет ЕС по иностранным делам в форме видеоконференции, одним из главных вопросов которого является ситуация в Белоруссии.

В то же время чиновники Совета ЕС не дают никаких официальных сообщений и не обещают их до конца министерского совещания. При этом европейский дипломатический источник предложил журналистам принять к сведению, что видеоконференция не является официальным форматом совета, и, следовательно, не стоит ждать, что будут приниматься какие-либо официальные решения или заключения.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что главы МИД стран Евросоюза не собираются обсуждать на этой видеоконференции введение санкций против Беларуси.

"Мы обсуждаем не санкции, а ситуацию в Беларуси", - сказал австрийский министр на пресс-конференции в Вене.

Он отметил, что страны ЕС обеспокоены ситуацией в Беларуси и теперь должны четко призвать Минск прекратить применение силы против мирных демонстрантов, отпустить задержанных людей, начать национальный диалог для преодоления политического кризиса.

"А в случае, если эти требования не будут выполнены, то тогда ЕС, на мой взгляд, не должен исключать вариант с санкциями", - добавил Шалленберг.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.

Теги: #ес #подготовка #санкции #беларусь
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