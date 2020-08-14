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18:17 14.08.2020

Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

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Многотысячная колонна работников Минского тракторного завода прибыла к дому правительства

Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости у Дома правительства в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Основу составляют прибывшие работники Минского тракторного завода, которые прошлись колонной по улицам Минска. Когда люди прибыли на площадь Красный костел, расположенный здесь же начал бить в колокола.

Несколько тысяч человек стоят прямо у входа в Дом правительства, скандируют "Уходи", "Считай голоса", "Живе Беларусь".

У Дома правительства стоит охрана, никого не разгоняют, люди им приветственно кричат "Молодцы".

В свою очередь работники "Беларуськалия" проводят в пятницу митинг около головного здания предприятия, требуют освобождения задержанных участников акций и пересчета голосов на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, сообщает портал tut.by .

По данным портала, в 16.55 на площадке около головного здания "Беларуськалий" собралось около 1 тысячи человек. Позже их число выросло в несколько раз. Люди хлопают и кричат "Жыве Беларусь!", "Выпускай", "Уходи", "Бастуем". К ним вышел гендиректор предприятия Иван Головатый.

По словам Головатого, за 3 дня задержали 31 человека с предприятия. На сегодня 24 освобождены. Он подчеркнул, что никто не был уволен из-за задержаний и не будет уволен после.

Также шахтеры и другие сотрудники Беларуськалия на встрече выдвинули требование признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Кроме того, митингующие настаивают на сохранении зарплаты людям, задержанным за участие в мирных акциях протестах и оказать им правовую и медицинскую помощь. Еще одно требование - приостановить производство на неопределенный срок до выполнения требований.

Как сообщалось, в Белоруссии с 9 августа проходили акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

С 9 августа на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, порядка 250 были госпитализированы с различными травмами, один человек, по официальной информации, погиб.

Затем по всей стране начались новые массовые мирные акции, осуждающие насилие со стороны правоохранительных органов. Кроме того, протестующие требуют пересчета голосов либо проведения новых выборов в Беларуси.

Теги: #протест #выборы #беларусь
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