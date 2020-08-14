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18:17 14.08.2020

В Черкасской области койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% - Минздрав

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В Черкасской области койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% - Минздрав

В Черкасской области в настоящее время койки в отведенных для пациентов с COVID-19 заполнены на 14,8% от общей возможности принимать пациентов.

Как сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в соцсети "Фейсбук", в области на стационарном лечении сейчас находятся 32 пациента с COVID-19, 116 - на амбулаторном.

Минздрав также сообщил, что в рамках проекта "Большая стройка" в Черкассах будет отремонтировано приемное отделение областной больницы.

Помимо того в рамках проекта в медучреждения Черкасской области к концу года установят семь компьютерных томографов, один ангиограф, а также семь единиц оборудования для проведения эндоскопических исследований.

Теги: #коронавирус #черкасская_область #минздрав
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