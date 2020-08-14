Российские наемники 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

Российские наемники трижды открывали огонь на востоке Украины с начала текущих суток по состоянию на 17.00 14 августа, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала текущих суток в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Стрельба велась, в частности, вблизи г.Авдеевка Донецкой области из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными.

При этом, по данным штаба, украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня.

Также в районе проведения Операции Объединенных сил работают саперы, которые разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 83 найденных взрывоопасных предметов. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 11 домов, еще на 18 объектах работы продолжаются.