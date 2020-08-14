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17:15 14.08.2020

Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

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Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

Печерский районный суд Киева перенес из-за неявки части ответчиков на 2 сентября рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка (Киев) обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн, сообщили в пресс-службе банка агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Уточняется, что представители Министерства финансов и экс-председатель правления ПриватБанка (после национализации) Александр Шлапак не явились на заседание, поскольку их не уведомили.

Теги: #суркис #приватбанк #суд
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