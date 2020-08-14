События

17:11 14.08.2020

"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

1 мин читать
"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливает посадку пассажиров на станциях Самбор, Дубно и Клевань.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, на этих станциях можно будет сделать только высадку.

Компания, в частности, отметила, что с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов: №98/97 Ковель – Киев, №49/50 Киев – Трускавец, №45/46 Ужгород – Лисичанск, №231/232 Ивано-Франковск – Геническ, №217/218 Киев – Рахов, №743/744 Киев – Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости", - указано в сообщении.

Теги: #коронавирус #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 14.08.2020
"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

"Евросолидарность" требует созыва внеочередной сессии Рады из-за роста заболеваемости Covid-19

15:57 14.08.2020
Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

15:41 14.08.2020
Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

Зеленский заявляет, что Украина находится на грани второй волны COVID-19 и призвал усилить информкампанию по противодействию распространению болезни

15:22 14.08.2020
ЕБРР предоставит "Агрофьюжн" EUR10 млн кредита на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии

ЕБРР предоставит "Агрофьюжн" EUR10 млн кредита на пополнение оборотного капитала в условиях пандемии

15:05 14.08.2020
Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

15:05 14.08.2020
Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

Зеленский и Нетаньяху обсудили обстановку на Донбассе, ситуацию с коронавирусом и активизацию украинско-израильского торгового сотрудничества

14:11 14.08.2020
Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

14:11 14.08.2020
Прибывающие в Украину из стран с широким распространением COVID-19 избегут самоизоляции, имея с собой отрицательный ПЦР-тест

Прибывающие в Украину из стран с широким распространением COVID-19 избегут самоизоляции, имея с собой отрицательный ПЦР-тест

14:01 14.08.2020
Еврокомиссия подписала с британской AstraZeneca соглашение о покупке будущей вакцины от коронавируса

Еврокомиссия подписала с британской AstraZeneca соглашение о покупке будущей вакцины от коронавируса

13:54 14.08.2020
В Польше количество активных больных коронавирусом превысило 15 тысяч

В Польше количество активных больных коронавирусом превысило 15 тысяч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

Премьер-министр проводит встречу с представителями крупного бизнеса

Министр Степанов возглавляет рейтинг политиков, которые защищают интересы граждан при медреформе

"Укроборонпром" передал Минобороны Украины последнюю партию БТР-4Е и завершил контракт

Под ОПУ митингуют несколько сотен жителей Луганщины с требованием к Зеленскому провести 25 октября выборы в ОТГ, где по решению ЦИК они не планируются

Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников – Минобороны Украины

С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

Почти 20% украинцев считает, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА