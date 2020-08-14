"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливает посадку пассажиров на станциях Самбор, Дубно и Клевань.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, на этих станциях можно будет сделать только высадку.

Компания, в частности, отметила, что с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов: №98/97 Ковель – Киев, №49/50 Киев – Трускавец, №45/46 Ужгород – Лисичанск, №231/232 Ивано-Франковск – Геническ, №217/218 Киев – Рахов, №743/744 Киев – Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости", - указано в сообщении.