События

16:31 14.08.2020

Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

1 мин читать

Производственная деятельность части цехов на Минском тракторном заводе (МТЗ) остановлена из-за акций протеста, которые проводят работники предприятия.

"В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Но основные цеха работают, продукция отгружается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТЗ.

Между тем, пока в пресс-службе не располагают информацией о сроках, на которые приостановлена работа цехов, и требованиях рабочих.

Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на крупных белорусских предприятиях, которые многие называют забастовками. В частности, сообщается о крупной акции на Минском автозаводе (МАЗ) и Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), Белорусском автозаводк (БелАЗ).

Работники предприятий не выдвигают экономических требований, производство в большинстве случаев работает в штатном режиме. Они требуют прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести перевыборы президента.

Теги: #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 14.08.2020
Валерий Цепкало: Мы будем собирать данные о преступлениях Лукашенко и подавать иск в суд в Гааге

Валерий Цепкало: Мы будем собирать данные о преступлениях Лукашенко и подавать иск в суд в Гааге

16:28 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

Белорусский политик Цепкало надеется, что РФ поддержит позицию ЕС по Беларуси

16:23 14.08.2020
Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные принимавших участие в фальсификации выборов в Беларуси членов избиркомов и применявших силу бойцов ОМОН

15:55 14.08.2020
Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

Белорусский политик Цепкало создал в Украине фонд помощи пострадавшим во время протестов в Беларуси

15:05 14.08.2020
Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

Макрон и Меркель обсудят Ливан, Беларусь, ситуацию в Восточном Средиземноморье и противодействие COVID-19 на следующей неделе

14:55 14.08.2020
За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

За Лукашенко на выборах президента проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12% - ЦИК Беларуси

14:34 14.08.2020
Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

Литовский президент не считает Лукашенко легитимным главой Беларуси, опасается "полной интеграции" соседней республики в РФ

14:17 14.08.2020
Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

Кулеба о поездке Зеленского в Беларусь: пока ситуация не стабилизируется, опрометчиво объявлять какие-то визиты

13:57 14.08.2020
В белорусских городах проходят акции протеста

В белорусских городах проходят акции протеста

13:43 14.08.2020
Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Соседние Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия - в "зеленой" зоне по COVID-19, Румыния, Молдова, РФ – в "красной" – данные Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 17 августа в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения - Кличко

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд перенес на 2 сентября рассмотрение иска оффшоров Суркисов к ПриватБанку относительно обслуживания их депозитов

"Укрзализныця" с 17 августа приостанавливает посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидемической ситуацией

Премьер-министр проводит встречу с представителями крупного бизнеса

Министр Степанов возглавляет рейтинг политиков, которые защищают интересы граждан при медреформе

Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

"Укроборонпром" передал Минобороны Украины последнюю партию БТР-4Е и завершил контракт

Под ОПУ митингуют несколько сотен жителей Луганщины с требованием к Зеленскому провести 25 октября выборы в ОТГ, где по решению ЦИК они не планируются

Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

Прибывающие в Украину из стран с широким распространением COVID-19 избегут самоизоляции, имея с собой отрицательный ПЦР-тест

Еврокомиссия подписала с британской AstraZeneca соглашение о покупке будущей вакцины от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА