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16:22 14.08.2020

Министр Степанов возглавляет рейтинг политиков, которые защищают интересы граждан при медреформе

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Министр Степанов возглавляет рейтинг политиков, которые защищают интересы граждан при медреформе

Действующий министр здравоохранения Максим Степанов защищает интересы украинцев при реформировании медицинской отрасли больше, чем кто-либо из других политиков и публичных людей в стране. 

Об этом свидетельствуют данные опросасоциологических служб "Центр Разумкова" и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", сообщает Украинская правда.

В частности, такого мнения придерживаются 19% респондентов. При этом только 6% опрошенных думают, что интересы украинцев при реформировании отрасли здравоохранения отстаивала бывшая и. о. министра Ульяна Супрун.

16% считают, что их интересы защищает президент Владимир Зеленский, 15% - указали на врача и блогера Евгения Комаровского, 14% – на главного санитарного врача Виктора Ляшко и 3% - на председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого. 35% граждан считают, что никто из перечисленных лиц не отстаивает их интересы.

Опрос проводился с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" и охватил 2022 респондентов, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

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Интерфакс-Украина
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