Эстония выслала украинских работников, нарушивших карантинные требования

Эстония выслала из страны 12 украинских работников, нарушивших требования карантина в связи с коронавирусом.

"Суд не принял в производство жалобу владельца OU Hobulased Прийта Оямаа на решение Департамента полиции и погранохраны выслать из страны украинских рабочих, которые по прибытии в Эстонию не соблюдали требования находиться две недели в карантине", - сообщила в пятницу газета (Ohtuleht).

Украинцы должны покинуть Эстонию в пятницу до 24.00 часов.

"Насколько я знаю, они уже покинули Эстонию и Шенгенское пространство", сказал представляющий работодателей адвокат Рамиль Пярди.

154 сезонных рабочих из Украины прибыли в Эстонию оплаченным местными предпринимателями спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID-19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили в карантин на две недели перед началом работы.

В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

Еще до решения суда прокуратура также отклонила заявление предпринимателей, пригласивших работников и выступавших против депортации украинцев.