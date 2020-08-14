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15:31 14.08.2020

"Укроборонпром" передал Минобороны Украины последнюю партию БТР-4Е и завершил контракт

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"Укроборонпром" передал Минобороны Украины последнюю партию БТР-4Е и завершил контракт

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O.Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины последние четыре БТР-4Е и таким образом выполнило все контрактные обязательства по изготовлению 45 машин.

"Вчера, с опережением графика, отдали последнюю партию бронетранспортеров для военных. Все 45 машин готовы и уже переданы заказчику. Часть этих новых БТР-4Е направляется в Киев - они примут участие в торжествах ко Дню независимости Украины ", - цитирует директора ХКБМ Якова Мормиля пресс-служба "Укроборонпрома" в пятницу.

Бронетранспортеры от ХКБМ укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", который является соисполнителем контракта. Выполнение контракта по БТР-4Е фактически возродило производство на этом предприятии.

"Для нас это был принципиальный контракт. Разблокировка и своевременное исполнение - по графику, согласованному с заказчиком, без нареканий на качество - это пример того, что предприятия Укроборонпрома работают по-новому. Основной заказчик нашей бронетехники - Минобороны. Мы хотели доказать военным, что способны делать качественную технику вовремя. И мы это сделали. На очереди - второй проблемный контракт - БТР для Нацгвардии. Его реализация была невозможна из-за того, что ХКБМ выполнял заказы для военных на максимальной производственной мощности завода. Теперь все преграды устранены и вскоре нацгвардейцы получат первую партию машин", - рассказал замгендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем во время посещения ХКБМ 13 августа.

Выполнение поставок бронетранспортеров происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями президента Украины, Кабинета министров, Минобороны и нового руководства "Укроборонпрома" конце 2019 года. Первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передал военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Далее отгрузки происходили строго по графику, несмотря на особый режим работы предприятия в связи с мерами карантина.

Бронетранспортер БТР-4Е - это современная, бронированная, колесная, четырехосная, плавающая боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до взятия на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения ВСУ и НГУ, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза. "Боевое крещение" БТР-4Е произошло в июня 2014 года при проведении антитеррористической операции в районе Славянска (Донецкая обл.).

Теги: #бтр_4 #минобороны #укроборонпром #бтр
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