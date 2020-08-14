Под ОПУ митингуют несколько сотен жителей Луганщины с требованием к Зеленскому провести 25 октября выборы в ОТГ, где по решению ЦИК они не планируются

Несколько сотен жителей Луганской области в пятницу в Киеве требуют от президента Украины Владимира Зеленского провести местные выборы в 8 объединенных территориальных громадах на Луганщине, где по решению Центризбиркома их проведение признано невозможным 25 октября, сообщил народный депутат Сергей Шахов (группа "Довіра").

"Прямо сейчас сотни жителей Луганщины вышли на митинг под Офис президента Украины. Люди требуют от президента вернуть им право голоса и отменить решение об отмене местных выборов в 8 ОТГ на Луганщине", - написал Шахов в пятницу на своей странице в Фейсбуке.

Как следует из обнародованного Шаховым видео, люди скандируют "Гайдая в отставку!" (глава Луганской облгосадминистрации - областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай – ИФ-У).

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года. Предусмотрено, что 25 октября пройдут "очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов", кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

При этом очередные местные выборы не проводятся в случае назначения первых выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября 2020 года, также отмечается в постановлении.

На заседании 8 августа ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. При этом ЦИК отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.