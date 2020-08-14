Глава Харьковской ОГА связывает негативную динамику заболеваемости COVID-19 с несоблюдением людьми карантинных ограничений

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер считает, что рост числа подтвержденных случаев COVID-19 в регионе связан с тем, что люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

"Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим, что люди не в масках. Если мы зайдем в метро, мы увидим, что люди в вагонах тоже без средств индивидуальной защиты. На входе в метро,.. пропускают в маске. Люди заходят, снимают маску и заходят в вагоны... Почему в Харькове сейчас такая вспышка? Потому что там, где есть метро, там наибольшее распространение. К сожалению", - сказал Кучер журналистам в пятницу.

Он призвал соблюдать карантинные ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в последние два дня в Харьковской области ежедневно регистрируется самое большое количество заболевших в стране (более 200 новых случаев в сутки).

В четверг Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании согласно новым принципам зонирования отнесла Харьков и семь районов области к "желтой" зоне. Решение вступает в силу с 17 августа.