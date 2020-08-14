Еврокомиссия подписала с британской AstraZeneca соглашение о покупке будущей вакцины от коронавируса

Европейская комиссия подписала первое соглашение о приобретении у британской фармацевтической компании AstraZeneca до 400 млн доз будущей вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы выполняем наши обещания. Мы преисполнены решимости защитить здоровье европейцев и наших глобальных партнеров", - написала фон дер Ляйен в "Твиттер".

Вакцина разработана совместно с учеными Оксфордского университета.

В июне Еврокомиссия обнародовала европейскую стратегию по ускорению создания, производства и распределения эффективной и безопасной вакцины от COVID-19.