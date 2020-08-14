В Польше количество активных больных коронавирусом превысило 15 тысяч

В Польше вновь зафиксирован рост количества случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки: подтверждены 825 новых случаев инфицирования, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, выздоровели 401 человек, сообщается на портале worldometers.info.

Ранее, 13 августа, в стране было 811 новых случаев заражения, 12 августа – 715 новых случаев инфицирования; 11 августа - 551 новый случай.

Количество активных больных в стране составляет 15 092 человека - на 410 больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 55 312 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 1858 человек, выздоровели 38 362 человека.