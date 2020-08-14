Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников – Минобороны Украины

На Донбассе с начала суток зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны российских наемников, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 10:00 противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что с учетом провокационного характера обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.