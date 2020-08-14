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12:01 14.08.2020

Почти 20% украинцев считает, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить - соцопрос

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Почти 20% украинцев считает, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить - соцопрос

 

19,1% опрошенных украинцев считает, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить, чтобы иметь гарантию получения качественной помощи в будущем, свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, приходилось ли лично опрошенным в течение прошлого года в больнице или поликлинике доплачивать за прием у врача, медицинскую процедуру или диагностику, 35,3% ответили, что приходилось, 22,8% - нет, 39,1% - не обращались за такими услугами. 2,8% затруднились ответить.

На вопрос, разделяют ли лично респонденты мнение, что врачей можно и нужно дополнительно отблагодарить, чтобы иметь гарантию получения качественной помощи в будущем, 19,1% ответили, что можно и нужно, 70,1% - нет, 10,8% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #медики #опрос #врачи
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