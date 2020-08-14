Половина украинцев считает, что при реформировании здравоохранения в первую очередь необходимо снизить стоимость лекарств - соцопрос

Половина опрошенных украинцев считает, что при реформировании системы здравоохранения в первую очередь необходимо снижать стоимость лекарств, свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, какие, по мнению респондентов, проблемы должны решаться в первую очередь при реформировании здравоохранения, 50,3% ответили, что снижение стоимости лекарств, 28,5% - увеличение количества профессиональных докторов-терапевтов и семейных врачей, 28,7% - обеспечение неотложной помощи всем необходимым во всех населенных пунктах.

Кроме того, 13% заявили, что в течение года не расходовали средства на лекарства и лечение, 14,7% - сообщили, что в среднем в месяц тратят на эти цели 200 грн, 24,4% - от 200 до 500 грн, 19% - от 500 до 1 тыс. грн, 7,3% - от 1 тыс. до 2 тыс. грн, 8,6% - более 2 тыс. грн. 13% затруднились ответить.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.