События

11:04 14.08.2020

Двух задержанных в Беларуси украинских правозащитников выпустили из СИЗО – Кулеба

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Двух задержанных в Беларуси украинских правозащитников выпустили из СИЗО – Кулеба

Волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев, задержанные ранее в Минске, вышли из СИЗО и находятся на территории посольства Украины в Беларуси, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - написал Кулеба на странице в Твиттере.

Как сообщалось, 12 августа МИД Украины подтвердило информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси, и направила в Министерство иностранных дел этой страны запросы обо всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины и их местонахождении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о трех задержанных в Беларуси украинцах и о проводимых с белорусской стороной переговорах относительно их возвращения на Родину. Он также посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.

Теги: #кулеба #украина #проетст #беларусь
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