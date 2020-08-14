Двух задержанных в Беларуси украинских правозащитников выпустили из СИЗО – Кулеба

Волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев, задержанные ранее в Минске, вышли из СИЗО и находятся на территории посольства Украины в Беларуси, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - написал Кулеба на странице в Твиттере.

Как сообщалось, 12 августа МИД Украины подтвердило информацию о задержании граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси, и направила в Министерство иностранных дел этой страны запросы обо всех задержанных в период с 9 по 12 августа гражданах Украины и их местонахождении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о трех задержанных в Беларуси украинцах и о проводимых с белорусской стороной переговорах относительно их возвращения на Родину. Он также посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации там обстановки.