Аппарат СНБО подготовил видеоролик о мерах предосторожности при пандемии COVID-19, подчеркивая, что до полной победы над болезнью еще долгий путь

ппарат Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовил видеоролик с напоминанием об основных мерах предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции, подчеркивая, что до полной победы над болезнью еще долгий путь и важно не терять бдительность.

"Более 22 млн заболеваний COVID-19 в мире, 87 872 подтвержденных случаев в Украине. Точно, что сейчас наиболее опасно, это потерять бдительность, поверить в то, что все прошло, и начать пренебрегать правилами профилактики, - то, что мы, к сожалению, сейчас наблюдаем в массовом порядке. Уважаемые друзья, подумайте о своем здоровье, родных и близких. До полной победы над болезнью еще долгий путь, и мы пройдем его быстрее, если будем вести себя как сознательные, ответственные граждане", - написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в "Фейсбук" в пятницу утром.

По его словам, чтобы напомнить об опасности заболевания, аппарат СНБО подготовил ролик с изложением восьми простых правил, которых следует придерживаться в условиях эпидемии.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 14 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19 – 1,732 тыс. новых случаев заражения. При этом 581 чел. выздоровел, 19 ранее заболевших скончались. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 39,064 тыс. чел., что на 1,132 тыс. больше, чем днем ранее.