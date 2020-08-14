Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

Украина и Беларусь достигли договоренности относительно одного из задержанных украинцев: он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. По состоянию на сегодня мы контактировали с министром иностранных дел Беларуси", - отметил Енин в эфире "Громадского радио".

По словам заглавы МИД, Украина достигла предварительной договоренности с белорусскими властями о том, что один из задержанных в пятницу, 14 августа, оплатит штраф, и сможет таким образом урегулировать вопросы с белорусскими властями. После этого, как пояснил Енин, при содействии украинского дипломатического учреждения будут приняты меры о его скорейшем транзите в Украину.

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - сказал Енин.

Также он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, но подчеркнул, что "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

Как сообщалось ранее, в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании двух граждан Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов.

Позже уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины: Евгений Васильев, Константин Реуцкий, Оксана Алешина и парень, чье имя пока не разглашается.