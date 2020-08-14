События

10:20 14.08.2020

Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

2 мин читать
Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

Украина и Беларусь достигли договоренности относительно одного из задержанных украинцев: он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. По состоянию на сегодня мы контактировали с министром иностранных дел Беларуси", - отметил Енин в эфире "Громадского радио".

По словам заглавы МИД, Украина достигла предварительной договоренности с белорусскими властями о том, что один из задержанных в пятницу, 14 августа, оплатит штраф, и сможет таким образом урегулировать вопросы с белорусскими властями. После этого, как пояснил Енин, при содействии украинского дипломатического учреждения будут приняты меры о его скорейшем транзите в Украину.

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - сказал Енин.

Также он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, но подчеркнул, что "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

Как сообщалось ранее, в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о задержании двух граждан Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов.

Позже уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о четверых задержанных в Беларуси гражданах Украины: Евгений Васильев, Константин Реуцкий, Оксана Алешина и парень, чье имя пока не разглашается.

Теги: #протест #украина #енин #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 14.08.2020
Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

09:29 14.08.2020
Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

09:28 14.08.2020
На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

09:15 14.08.2020
В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

08:11 14.08.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

07:31 14.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

05:01 14.08.2020
Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

02:07 14.08.2020
Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

00:24 14.08.2020
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

23:50 13.08.2020
Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

"ЗА Майбутнє" и Аграрная партия выдвинут согласованных кандидатов на местных выборах

Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

В Китае за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение в Вашингтоне – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА