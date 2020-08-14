События

10:14 14.08.2020

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

2 мин читать

Людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, ночью начали отпускать из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома, сообщает портал TUT.by.

"Выпускать задержанных на акциях протеста людей с ЦИП на Окрестина начали примерно в 22:30", - говорится в сообщении.

В 1:20 ночи возле ЦИП появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. На вопрос, сколько задержанных сегодня отпустят, он ответил "всех". "Издевательств не было", - добавил он.

При этом портал сообщает, что за полтора часа они насчитали около 10 машин "скорой", которые подъезжали к Окрестина.

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний участников несанкционированных акций.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сказала Кочанова, подчеркнув, что "нам не нужна драка, не нужна война".

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Всего на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, около 250 были госпитализированы. Один человек, по официальной информации, погиб в ходе протестов.

Теги: #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 14.08.2020
Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

09:29 14.08.2020
Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

09:28 14.08.2020
На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

00:24 14.08.2020
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

23:50 13.08.2020
Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

22:08 13.08.2020
Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

22:00 13.08.2020
Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

21:40 13.08.2020
Насилие властей Белоруссии по отношению к собственному народу заслуживает санкций - глава Европарламента

Насилие властей Белоруссии по отношению к собственному народу заслуживает санкций - глава Европарламента

20:44 13.08.2020
В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

20:42 13.08.2020
В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

"ЗА Майбутнє" и Аграрная партия выдвинут согласованных кандидатов на местных выборах

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА