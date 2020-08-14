События

10:10 14.08.2020

"ЗА Майбутнє" и Аграрная партия выдвинут согласованных кандидатов на местных выборах

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 Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко

Политические силы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Майбутнє".

Как информирует политсила, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре совместного избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель этого крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.

Учредительный съезд политической партии "ЗА Майбутнє" состоялся 20 мая 2020 года. Ее председателем был избран Игорь Палица. Аграрная партия Украины на внеочередном съезде 28 июля приняла решение участвовать в предстоящих местных выборах. 12 июня 2020 года председателем Аграрной партии избран Михаил Поплавский.

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