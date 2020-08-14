Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Белоруссии в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.