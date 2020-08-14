События

09:29 14.08.2020

Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

1 мин читать
Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев в четверг вечером в эфире телеканала ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Белоруссии в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Теги: #протест #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 14.08.2020
Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

Один из задержанных в Беларуси украинцев оплатит штраф и вернется домой – замглавы МИД

10:14 14.08.2020
Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

09:28 14.08.2020
На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

00:24 14.08.2020
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

23:50 13.08.2020
Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

Лукашенко готовит срочное обращение к народу – СМИ

22:08 13.08.2020
Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний на акциях, сообщила председатель Совета республики

22:00 13.08.2020
Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах

21:40 13.08.2020
Насилие властей Белоруссии по отношению к собственному народу заслуживает санкций - глава Европарламента

Насилие властей Белоруссии по отношению к собственному народу заслуживает санкций - глава Европарламента

20:44 13.08.2020
В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

В белорусских городах продолжаются акции протеста, пока обходится без насилия

20:42 13.08.2020
В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

Количество больных COVID-19 вновь выросло в 22 областях Украины и Киеве

"ЗА Майбутнє" и Аграрная партия выдвинут согласованных кандидатов на местных выборах

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА