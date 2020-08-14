На улицах Минска с утра возобновились протестные акции

В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы выразить протест против издевательств и избиений, которым подвергали задержанных силовики, передает в пятницу утром портал TUT.BY.

По данным портала, напротив универмага "Беларусь" в цепь солидарности выстроились врачи. Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

Очевидцы присылают фото протестных акций на минских предприятиях. На портале размещены фото эмоциональных диалогов с руководством работников столичного электротехнического завода имени Козлова и Минскэнерго.

Как сообщалось, людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, минувшей ночью начали выпускать из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома.

"Выпускать задержанных на акциях протеста людей с ЦИП на Окрестина начали примерно в 22.30", - сообщает портал TUT.by.

В 1.20 ночи возле ЦИП появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. На вопрос, сколько задержанных сегодня отпустят, он ответил "всех". "Издевательств не было", - добавил он.

При этом портал сообщает, что за полтора часа они насчитали около 10 карет скорых, которые подъезжали к Окрестина.

Между тем, портал приводит многочисленные показания очевидцев, которые находились в течение нескольких суток в ЦИП. Они рассказывают о перенесенных в районных УВД и самом ЦИП издевательствах, избиениях, пытках, нечеловеческих условиях содержания в ЦИП.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

С 9 августа на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, около 250 были госпитализированы с различными травмами, один человек, по официальной информации, погиб. Кроме того, в Гомеле умер 25-летний мужчина после нахождения в течение нескольких часов в автозаке.