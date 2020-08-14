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09:15 14.08.2020

В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

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В Украине вновь антирекорд: 1,732 тыс. чел. заболели COVID-19 за минувшие сутки, число жертв превысило 2 тыс. с начала пандемии

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19: 1,732 тыс. новых случая заражения. При этом 581 чел. выздоровел, 19 ранее заболевших скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 13 августа, был абсолютный антирекорд - 1 592 новых заразившихся за сутки; 12 августа было 1 433 выявленных случаев, 11 августа сообщалось о 1 158 новых инфицированных Covid-19; 10 августа - о 1 008 заболевших, 8 августа был предыдущий антирекорд - 1 489 заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 87 872 чел., выздоровевших – 46 797, умерли с начала пандемии от COVID-192 011 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 39 064 чел., что на 1132 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160) областях, а также в Киеве (158), Черновицкой (154), Ивано-Франковской (143) и Ривненской (120) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки также зафиксировано 2132 подозрения на заболевание COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина #снбоу
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