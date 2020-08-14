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09:10 14.08.2020

Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

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Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными

Рост числа безработных в США, отмеченный за период с февраля по май, более чем на 80% носит временный характер, свидетельствуют оценки администрации американского президента Дональда Трампа.

Меры поддержки занятости, принятые властями страны, существенно сократили экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, говорится в опубликованном в четверг отчете консультативного экономического совета (CEA) при Белом доме.

Количество безработных американцев увеличилось с 5,8 млн в феврале до свыше 23 млн в апреле, поскольку многие сегменты экономики фактически прекратили работу из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

В июле безработица в США составила 10,2% при 16,3 млн безработных.

Программа Paycheck Protection, в рамках которой компаниям были выделены средства на выплату заработной платы сотрудникам, помогла избежать волны банкротств в малом бизнесе, отмечается в отчете. В результате для 82% людей, ставших безработными в период кризиса, потеря работы будет скорее временной, чем постоянной.

Кроме того, прямые выплаты гражданам и дополнительные пособия по безработице поддержали доходы самого низкооплачиваемого населения в период кризиса, отмечают в CEA.

Как сообщалось, в минувшие выходные Трамп подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу Трампа, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Это один из четырех указов, подписанных Трампом с целью продления некоторых мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики.

Теги: #сша #белый_дом #трамп
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