Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400
Власти Афганистана освободили 80 заключенных членов движения "Талибан", сообщает офис совета национальной безопасности.
"Правительство Исламской Республики Афганистан вчера освободило 80 осужденных талибов из 400, которых лойя-джирга (всеафганский совет старейших - ИФ) постановил освободить, чтобы ускорить усилия по прямым переговорам и прочному общенациональному прекращению огня", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере офиса совета.
Как сообщалось, президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении из тюрем 400 членов движения "Талибан".
В воскресенье всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил освободить всех оставшихся 400 боевиков движения, заключенных в тюрьмах страны.
По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.
По соглашению, заключенному в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5 тыс. пленных талибов, а радикальное движение - 1 тыс. пленных сотрудников сил безопасности Афганистана.