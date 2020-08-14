События

07:37 14.08.2020

Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400

1 мин читать
Власти Афганистана освободили 80 осужденных талибов из 400

Власти Афганистана освободили 80 заключенных членов движения "Талибан", сообщает офис совета национальной безопасности.

"Правительство Исламской Республики Афганистан вчера освободило 80 осужденных талибов из 400, которых лойя-джирга (всеафганский совет старейших - ИФ) постановил освободить, чтобы ускорить усилия по прямым переговорам и прочному общенациональному прекращению огня", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере офиса совета.

Как сообщалось, президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении из тюрем 400 членов движения "Талибан".

В воскресенье всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил освободить всех оставшихся 400 боевиков движения, заключенных в тюрьмах страны.

По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.

По соглашению, заключенному в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5 тыс. пленных талибов, а радикальное движение - 1 тыс. пленных сотрудников сил безопасности Афганистана.

Теги: #афганистан #освобождение #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 02.08.2020
Афганский спецназ ликвидировал главу разведки подразделения ИГ в этой стране

Афганский спецназ ликвидировал главу разведки подразделения ИГ в этой стране

12:11 02.08.2020
Правительство Афганистана освободило более 300 боевиков движения "Талибан" - СМИ

Правительство Афганистана освободило более 300 боевиков движения "Талибан" - СМИ

21:42 30.07.2020
Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

23:38 28.07.2020
НАТО приветствует объявление о трехдневном прекращении огня в Афганистане

НАТО приветствует объявление о трехдневном прекращении огня в Афганистане

22:35 22.07.2020
Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от другой стороны – ОП

11:11 21.07.2020
Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Посольства Украины в Нигерии и Великобритании занимаются освобождением 6 украинских моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

13:43 20.07.2020
Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

07:37 15.07.2020
Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана

Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана

08:06 12.07.2020
Губернатор Калифорнии приказал освободить новую группу заключенных из-за ситуации с COVID-19

Губернатор Калифорнии приказал освободить новую группу заключенных из-за ситуации с COVID-19

03:29 10.07.2020
В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки в Киеве, получили новые квартиры - Зеленский

"Красными" по COVID-19 с понедельника станут г.Самбор, Дубно, Беляевка и 5 районов в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой областях

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Режим прекращения огня на Донбассе в четверг соблюдался

Тернопольский облсовет запретил игровой бизнес на территории области

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

США задержали четыре танкера с иранским топливом – СМИ

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали –  штаб ООС

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

В Китае за сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение в Вашингтоне – Трамп

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА