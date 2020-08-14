Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали – штаб ООС

В четверг российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе ООС отметили, что украинскими воинами задокументировано одно нарушение российскими наемниками договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также в штабе ООС подчеркнули, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил.

"Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь", - рассказали в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - подытожили в штабе ООС.