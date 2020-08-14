События

05:01 14.08.2020

Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

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Обвинительный акт в отношении двух жителей Кранокутского района Харьковской области, подозреваемых в незаконных вырубках деревьев на территории ГП "Гутянское лесное хозяйство" (ч. 4 ст. 246 УК Украины), предстанут перед судом.

 "В ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе... Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1,5 млн.грн", сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

 

 

Теги: #украина #лес #вырубка #харьковская
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