Жители Харьковщины, подозреваемые в незаконной вырубке на более 1,5 миллиона гривен, предстанут перед судом

Обвинительный акт в отношении двух жителей Кранокутского района Харьковской области, подозреваемых в незаконных вырубках деревьев на территории ГП "Гутянское лесное хозяйство" (ч. 4 ст. 246 УК Украины), предстанут перед судом.

"В ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе... Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1,5 млн.грн", сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.