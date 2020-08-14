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02:07 14.08.2020

Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

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Движение транспорта на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа - КГГА

В ночь на 14 августа движение транспортных средств на Шулявском путепроводе частично ограничат до 20 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На путепроводе начались работы по устройству верхних слоев асфальтобетонного покрытия на основном проезде и на подходах со стороны ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко. Завершение работ по устройству асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки запланировано на 20 августа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КГГА в четверг.

В КГГА отметили, что на время выполнения работ с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа будет происходить частичное ограничение движения транспорта.

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
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