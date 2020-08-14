Трамп хотел бы посетить ГА ООН и произнести там речь, несмотря на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы в сентябре посетить Генассамблею ООН и произнести там речь, если это не нарушит мер по борьбе против COVID-19.

"Я хотел бы произнести речь непосредственно в ООН (не в режиме видеоконференции - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Если это будет возможно, то я сделаю это", - пообещал президент США.

При этом Трамп предупредил, что из-за пандемии коронавируса далеко не все мировые лидеры смогут приехать на ГА ООН в этом году.