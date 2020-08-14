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01:02 14.08.2020

Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение в Вашингтоне – Трамп

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Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение в Вашингтоне – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.

"Я с нетерпением жду момента, когда смогу принять их (лидеров Израиля и ОАЭ - ИФ) в Белом доме. Это произойдет очень скоро, чтобы официально подписать соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Возможно, мы сделаем это в ближайшие три недели", - добавил американский лидер.

Он назвал "исторической новостью" решение Израиля и ОАЭ нормализовать отношения.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал американский лидер в твиттере.

Теги: #президент #сша #оае #израиль
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