Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси и возможные санкции против виновных в насилии

Внеочередной Совет ЕС по иностранным делам в форме видеоконференции, на котором одним из главных вопросов будет положение в Беларуси после президентских выборов, состоится во второй половине дня в пятницу.

"Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - сообщил в минувшую среду в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, объявляя о министерском совещании.

Ранее Боррель распространил заявление от имени 27 государств Европейского союза, в котором указал, что анализ отношений ЕС и Беларуси после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие.

"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшаться", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС и Беларуси. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - отметил Боррель.

Накануне внеочередного совещания глав МИД стран ЕС высокий представитель по иностранным делам повторил в своем блоге призыв из этого заявления к белорусским властям "положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных лиц и незамедлительно вернуться на путь надлежащего демократического и плюралистического поведения, приступив к диалогу с обществом".

"В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном Совете по иностранным делам", - предупредил Боррель.

Он призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом.

"Ситуация в Беларуси вызывает серьезную обеспокоенность. После президентских выборов, состоявшихся в прошлое воскресенье, Александр Лукашенко и власти Беларуси должны прекратить репрессии против белорусского народа и начать переговоры с широкими слоями общества", - написал глава дипломатии ЕС.

"За последние месяцы белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что ухудшение политического климата в Беларуси привело к выборам, которые "не были ни свободными, ни справедливыми". "Последовала вспышка репрессивного насилия, когда народ Беларуси мужественно продемонстрировал свое недоверие к объявленному результату и свое стремление к переменам", - продолжил глава дипломатии ЕС.

"Мы, конечно, поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси, но мы не можем развивать наши отношения, игнорируя вопиющие нарушения прав человека и политических свобод. ЕС повсюду выступает за демократию и права человека, и мы должны предотвратить подрыв этих ценностей", - считает Боррель.

Как сообщают европейские СМИ, ряд стран Евросоюза настаивает на введении санкций в отношении руководящих лиц Беларуси в ответ на насилие, которое государственные структуры применяют к участникам протестов против итогов президентских выборов. По мнению ряда источников, на самой министерской видеоконференции никаких официальных решений, вероятно, принято не будет, однако это не исключает того, что министры договорятся о дальнейших шагах по формированию санкционного списка по Беларуси.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.