Кличко: семьи пострадавших жителей дома на Позняках начали получать от города финансовую помощь на ремонт нового жилья

Пострадавшие жильцы дома на Позняках, где произошел взрыв, начали получать от города финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Встретился сегодня с жителями дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. - Сегодня одна из семей, оформила необходимые документы, получила от города 300 000 гривен финансовой помощи на ремонт нового дома, - сообщил мэр. - Напомню, ранее Киевсовет поддержал мое предложение и выделила 20000000 гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимая мебель и бытовую технику в новые квартиры предоставил Офис президента", - написал Кличко на своей странице социальной сети в четверг вечером.

Он отметил, что также город оказало помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 000 гривен. Кроме того, фонд "Будущее Киев" выделил им по 2,5 тысячи гривен на восстановление утраченных документов.